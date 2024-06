Borse studio in Trentino, nel 2024/2025 Isee a quota 26.000

Aumenta del 5,4% l'importo per le borse di studio per gli studenti universitari e aumentano del 4% gli indicatori per la valutazione reddituale. È quanto previsto dalla delibera approvata dalla Giunta provinciale di Trento su proposta dell'assessore allo sviluppo economico Achille Spinelli in collaborazione con Opera universitaria. L'incremento - si legge in una nota - sarà applicato dal prossimo anno accademico 2024/2025. Un aggiornamento che si è reso necessario dopo l'approvazione da parte del Ministero dell'Università e della ricerca dei nuovi importi per le borse di studio e dei nuovi valori Isee/Ispe per la valutazione della condizione economica.

L'ammontare dei sussidi aumenterà per un importo di 7.016 euro (+358 euro) per gli studenti fuori sede, di 4.100 euro (+210) per i pendolari e di 2.828 euro (+140) per gli studenti in sede. L'Isee passerà da 25.000 a 26.000 euro, l'Ipse da 50.000 a 52.000 euro.



