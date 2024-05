Gdf, due arresti per possesso di 300 grammi di cocaina

Due cittadini stranieri, di cui uno risultato irregolare sul territorio nazionale, domiciliati in Emilia Romagna, sono stati arrestati per possesso di oltre 300 grammi di cocaina. I due sono stati sottoposti ad un controllo di routine da parte della Guardia di finanza quando sono usciti dall'autostrada a Bressanone in direzione Varna. I due si trovavano a bordo di un'autovettura noleggiata.

Sono state numerose le circostanze che hanno insospettito i finanzieri, in particolare le divergenti ed illogiche dichiarazioni dei due durante il controllo. Infatti, il conducente dichiarava di trovarsi in Alto Adige perché in cerca di lavoro. Tuttavia, da preliminari controlli, lo stesso è risultato regolarmente impiegato presso una concessionaria d'auto in Emilia Romagna. Il passeggero, che non aveva alcun documento di riconoscimento, riferiva che erano diretti in Austria presso loro connazionali, ma avevano sbagliato strada a causa di un malfunzionamento del navigatore.

Entrambi sono risultati noti alle Forze dell'Ordine, poiché gravati da precedenti penali, anche per stupefacenti, e il passeggero destinatario di un Ordine di espulsione dal territorio nazionale. Pertanto, i militari hanno proceduto ad ispezionare accuratamente l'autovettura. A questo punto l'autista, in forte stato di agitazione, diceva ai finanzieri che l'automezzo gli era stato prestato da un connazionale di cui non ricordava il nome e, poiché era stato noleggiato, non poteva escludere che un precedente utilizzatore avesse nascosto qualcosa all'interno del veicolo.

Infine i militari, in una intercapedine ricavata svitando il vano porta oggetti posto nel cruscotto, hanno rinvenuto un panetto di oltre 300 grammi di cocaina. I due sono stati arrestati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA