Svegliato dal fumo lancia l'allarme e salva un'officina

Stava dormendo con la finestra aperta quando è stato svegliato da odore di fumo. Ha subito lanciato l'allarme e in questo modo ha salvato un'officina per trattori il cui tetto stava bruciando. E' successo la scorsa notte a Gais, in val Pusteria. Verso le due di notte in zona artigianale aveva preso fuoco il tetto dell'officina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della zona che hanno tratto in salvo i macchinari e i mezzi agricoli e hanno evitato che le fiamme si propagassero sugli edifici vicini. Una persona ha riportato lievi ferite. La causa del rogo non è ancora nota.





