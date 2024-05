Rimane interdetta la strada di Levico minacciata da una frana

Rimane interdetta la strada di accesso alle case di dodici famiglie in località Valdrana, tra le frazioni di Selva e Campiello a Levico, a causa della frana che incombe sulla viabilità locale. È stato previsto un disgaggio dei massi crollati, al quale seguirà la realizzazione di un vallotomo. Lo comunica la Provincia di Trento in una nota al termine del doppio sopralluogo del Dipartimento protezione civile, foreste e fauna, che ha coinvolto non solo Levico ma anche Canezza di Pergine. È scattata infatti nella tarda serata di ieri la chiusura della strada provinciale 135 della Val dei Mocheni al chilometro 0,5, a causa di un dissesto che ha interessato il versante a monte dell'arteria viaria nei pressi del rio Rigolor. L'ipotesi dei tecnici è di riaprire l'arteria entro la serata di oggi, al termine delle prime operazioni di mitigazione del rischio. Tali interventi continueranno nei prossimi giorni anche con interruzioni programmate del transito.





