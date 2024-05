Casellati, 'non toccate prerogative presidente Repubblica'

"Le prerogative del presidente della Repubblica non sono state toccate. Ci sono degli articoli che elencano le prerogative e i poteri e nessuno di questi è stato toccato. Sono poteri rilevanti. È capo del Csm, delle forze armate, promulga gli atti, può porre un divieto di fronte a quella che può essere la presentazione di un disegno di legge governativo. Il nostro presidente della Repubblica ha i poteri più ampi rispetto agli altri presidenti della Repubblica". Lo ha detto la ministra alle riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati intervenuta al Festival dell'economia organizzato dal Gruppo 24 ore e da Trentino marketing per conto della Provincia di Trento.

Le opposizioni, ha detto Casellati, "non hanno proposto un'alternativa. Ci siamo trovati con 2.600 emendamenti in commissione e 3.250 emendamenti in aula. Una cifra enorme, che significa che non vogliono che facciamo niente, che vogliono che il problema resti com'è, con tutti i suoi problemi, con tutte le sue patologie".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA