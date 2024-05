Contrabbanda sigarette elettroniche, multa da oltre 800.000 euro

La guardia di finanza della Tenenza di Cles, in Trentino, ha denunciato un italiano per contrabbando e vendita non autorizzata di prodotti accessori ai tabacchi da fumo, in palese violazione delle normative di settore vigenti.

L'attività ha consentito di sequestrare 539 sigarette elettroniche e numerosissimi flaconcini contenenti sostanze da fumo autoprodotte. Oltre alle violazioni di carattere penale, nei confronti del responsabile è stata irrogata una salatissima sanzione accessoria pari a circa 861.000 euro, al netto delle imposte indirette e di consumo evase. Il volume d'affari - secondo quanto ricostruito - era pari a 1,7 quintali di prodotti da fumo.

I finanzieri si sono insospettiti consultando le banche dati e incrociando le informazioni, convincendosi dell'esistenza di un'attività commerciale abusiva ed illecita, condotta sia con vendita diretta che tramite i canali social. È scattata quindi la perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire e sequestrare sigarette elettroniche di tipo 'E cig' sprovviste di etichettatura in lingua italiana, del marchio 'CE', in larga parte contenenti un valore di nicotina superiore al massimo previsto e consentito dalle norme europee. I finanzieri hanno rinvenuto anche una macchina etichettatrice, dosatori, biglietti da visita pubblicitari, basi aromatiche ed agenti chimici necessari all'autoproduzione, e tutto l'occorrente per la spedizione degli ordini ricevuti online.



