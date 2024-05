Il Giro taglia in due Bolzano, chiusure strade

Il Giro d'Italia attraversa oggi l'Alto Adige, tagliando letteralmente in due per alcune ore Bolzano. La carovana rosa arriva in mattinata dalla Svizzera a Tubre, per poi attraversare la val Venosta e la val d'Adige.

Dopo Bolzano i ciclisti proseguiranno verso Fiè e la val Gardena, dove è previsto l'arrivo di tappa.

Nel capoluogo tra le misure più impattanti il divieto di circolazione con almeno due ore e mezzo di anticipo rispetto al passaggio dei corridori ossia dalle ore 13:00 alle ore 16:00 circa lungo il percorso: via Merano, viale Druso, ponte Druso, via Marconi, piazza Verdi, via M. Nusser, ponte Virgolo e via Innsbruck (tratto da via Galilei-Galleria del Virgolo direzione nord), oltre alle strade laterali in corrispondenza del percorso. Queste infatti saranno trasformate temporaneamente in strade senza uscita.

La carovana rosa, sarà preceduta dal passaggio della 16a Tappa del GIRO E. Previsto il divieto di circolazione dalle ore 12.30 alle 13.30 nelle seguenti piazze e vie: piazza Walther(e sospensione dell'area taxi); piazza della Parrocchia; piazza Domenicani; via della Posta. Dalle ore 13 alle ore 13.30 è prevista la sospensione temporanea della circolazione nelle seguenti vie: viale della Stazione; piazza della Stazione; via Renon; via Brennero; via Rencio.



