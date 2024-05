Accoltellato mentre era al supermercato a Civezzano

Un 50enne è stato ferito con alcune coltellate al collo mentre si trovava in coda alla cassa del supermercato Orvea di Civezzano, in Alta Valsugana. Lo riporta la stampa locale. L'allerta è scattata alle 16.30. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Trento che, aiutati dai carabinieri di Borgo, hanno bloccato il responsabile dell'aggressione, mentre il ferito è stato portato - sembra in condizioni non gravi - in ospedale a Trento. Pare che l'aggressione possa essere scaturita da alcuni dissapori tra i due, che sarebbero conoscenti.



