Accoltellamento a Trento, riunione del Comitato ordine pubblico

Dopo la rissa avvenuta nel pomeriggio di ieri in via pozzo, a Trento, durante la quale un giovane ventenne è rimasto ferito, si riunisce questa mattina il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica presso il Palazzo del governo di Trento.

"Quanto accaduto in via Pozzo ci conferma che siamo di fronte a una situazione intollerabile. Ricordo che stiamo aspettando una risposta del Governo alla richieste della città in tema di sicurezza", ha affermato ieri sera il sindaco di Trento, Franco Inaeselli, in una nota, ricordando come la richiesta del Comune di attivare l'operazione "Strade sicure" non abbia ad oggi "avuto riscontro".

L'episodio ha visto un gruppo di giovani stranieri affrontarsi per le strade del centro storico della città, tra via delle Orfane e via Pozzo. Nel corso dell'aggressione, un ventenne è rimasto ferito ad una gamba con una coltellata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno allertato i soccorsi sanitari.

Il primo cittadino ha quindi ringraziato il questore e le forze dell'ordine che presidiano la zona. "I carabinieri e la nostra polizia locale erano già presenti sul posto con uomini in borghese nel momento dell'aggressione. Questo ha permesso un intervento congiunto e tempestivo che ha portato immediatamente alla individuazione dell'aggressore, anche a tutela di chi transitava in zona in quel momento", ha specificato Ianeselli.





