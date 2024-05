Violenze in famiglia, madre e due figlie fuggono in questura

Vittime di maltrattamenti in famiglia, tre donne di origine straniera, nella serata di ieri, si sono presentate in questura, a Bolzano, per chiedere protezione.

Le donne - la madre e due figlie maggiorenni - accolte nella Sala ascolto protetto, da agenti specializzati nel trattare casi di violenza di genere e maltrattamenti in famiglia, hanno raccontato di aver deciso di rivolgersi alla polizia sentendosi in pericolo a causa di una situazione familiare caratterizzata da atteggiamenti ostili e violenti da parte del padre e del fratello maggiore.

Questa situazione sarebbe la conseguenza della relazione sentimentale che una terza figlia, più giovane, ha intrapreso con un ragazzo nel Paese di origine. Questo rapporto non è condiviso dal padre e dal fratello maggiore e, per questo motivo, ieri sera è sorta una lite familiare degenerata in violenza fisica da parte dei due uomini.

Non sentendosi più sicure a casa propria, le tre donne si sono quindi recate in questura, da dove sono state poi trasferite in una struttura protetta.

L'intera vicenda è ora all'esame della squadra mobile, con il coordinamento della procura della Repubblica.



