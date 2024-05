Bonaccini, candidatura Vannacci esprime idee che fomentano odio

"Penso che Maurizio Fugatti sarebbe meno in imbarazzo a votare me invece di Roberto Vannacci. Non capisco il motivo della sua candidatura come capolista, perché se non ricordo male la Lega nasce come partito antifascista". Lo ha detto a Rovereto, in Trentino, il presidente del Pd e capolista per il Nord-est alle prossime elezioni europee, Stefano Bonaccini, intervenendo dopo aver interrotto il discorso di apertura della campagna elettorale per salutare Fugatti.

"Con Fugatti - ha precisato Bonaccini - ci siamo confrontati più volte nella conferenza delle Regioni, e faccio fatica a credere che si riconosca nelle affermazioni di Vannacci. Quando presenti come capolista uno come lui vuol dire che hai un'idea di società in cui dividi le persone per il colore della pelle, la religione e pure l'abilità o meno. Questa è la posizione di chi fomenta l'odio e la divisione nella società".



