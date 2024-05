Controlli a Trento, arrestato un 25enne per spaccio

I carabinieri di Trento hanno arrestato un cittadino di origine tunisina di 25 anni, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti penali, per detenzione e spaccio di stupefacenti. Il giovane - informa l'arma - è stato individuato dai militari della task force predisposta per contrastare la microcriminalità nelle aree urbane ritenute più a rischio, che operavano assieme all'unità cinofila della Polizia Locale di Trento.

Il giovane, fermato inizialmente per un controllo, è stato trovato in possesso di diverse dosi di hashish e di contanti in banconote di piccolo taglio, ritenuti provenienti dall'attività di spaccio di stupefacente nella vicina piazza della Portela.

Il 25enne è stato condotto presso le camere di sicurezza della caserma dei carabinieri di Trento. Il giudizio per direttissima si terrà nella mattinata.



