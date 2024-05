Nominato nuovo ad Dolomiti Energia, prevista crescita nazionale

Il consiglio di amministrazione di Dolomiti Energia holding ha nominato Stefano Granella amministratore delegato. La nomina, presentata in conferenza stampa, è stata decisa a qualche mese dall'approvazione del piano strategico industriale.

Granella, ingegnere elettrico nato a La Spezia nel 1969, ricopre da inizio aprile il ruolo di direttore generale del gruppo dopo alcune esperienze nel gruppo A2a, Enel e Erg.

Succede a Marco Merler che per 20 anni ha guidato la holding trentina.

Il nuovo amministratore delegato avrà il compito di rafforzare la presenza del gruppo a livello nazionale, espandendo il mercato.

"Ho trovato un gruppo molto solido - ha detto Granella - che ora deve assumersi le proprie responsabilità a livello nazionale. C'è davanti a noi percorso di crescita, sia in Trentino, con un miglioramento della qualità e dei servizi sul territorio, sia in Italia".

Per quanto riguarda gli obiettivi futuri, l'amministratore delegato ha parlato di "continuare nella logica di sostenibilità del gruppo e diversificazione del business". "Al momento - ha quindi precisato - abbiamo le capacità finanziarie per sostenere la nostra crescita".



