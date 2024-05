Kompatscher, 'il rogo non ha interessato sostanze pericolose'

"L'intervento dei vigili del fuoco ha funzionato alla perfezione e adesso la situazione è sotto controllo. È importante che non ci sia stato rischio per le persone e che non ci siano stati feriti. Anche per quanto riguarda l'inquinamento dell'aria, non sono state interessate sostanze pericolose". Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, che tra le sue competenze ha anche quella sulla protezione civile, parlando del grosso che, questa mattina ha colpito l'Alpitronic ai Piani di Bolzano.

"I lavori adesso - ha aggiunto Kompatscher - si concentrano nella protezione delle parti dello stabilimento non interessate dal rogo e anche nello spegnimento dei focolai che ci sono ancora".



