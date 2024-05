Successo di pubblico senza precedenti per Trento film Festival

Si è chiusa domenica 5 maggio l'edizione 2024 del Trento Film Festival, con un successo di pubblico senza precedenti: più di 20.200 i biglietti staccati per gli appuntamenti dedicati ai film in programma (+12%), oltre 18.000 spettatori agli eventi, MontagnaLibri supera le 20.000 presenze e il Parco dei Mestieri le 13.000, con 4.700 studenti e docenti coinvolti nelle attività e nelle proiezioni T4Future, in presenza e online. "Il Trento Film Festival è uno spazio di libertà, una piccola grande eresia, che garantisce piena e libera espressione agli autori e al pubblico offre la possibilità di scoprire sempre nuovi sentieri di senso", commenta in una nota il presidente del Trento Film Festival, Mauro Leveghi.

Più di 18.000 gli spettatori che hanno partecipato ai 166 appuntamenti diffusi in 40 spazi, in città e fuori, con un aumento di oltre il 70% rispetto al 2023: il Teatro Sociale sempre gremito, l'Auditorium sold out per la serata conclusiva e un fiume di persone che ha riempito ogni luogo della città che ha ospitato incontri, presentazioni letterarie e dibattiti. Non ancora disponibili i dati di affluenza delle mostre, perché molte di queste rimarranno aperte anche nelle prossime settimane.



