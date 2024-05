Pedopornografia, nel 2023 denunciate 19 persone in Trentino

In Trentino nel 2023 il Centro operativo per la sicurezza cibernetica ha identificato e denunciato 19 persone per aver scaricato, condiviso e scambiato foto e video di abusi sessuali ai danni di minori. Per i reati afferenti l'adescamento e l'abuso su minorenni e l'istigazione alla prostituzione minorile sono state invece identificate e denunciate dieci persone.

Lo scorso anno sono stati portati avanti 27 interventi formativi nelle scuole sui temi del cyberbullismo e sull'uso consapevole della rete. Tramite questi incontri, che si sono svolti online e in presenza, sono state raggiunte circa 5.800 persone tra studenti, genitori, insegnanti e operatori scolastici. È stata realizzata anche la campagna informativa "Non isolarti: fidati di noi", con l'obiettivo di prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo, in collaborazione con il Dipartimento istruzione e cultura della Provincia di Trento e con Trentino trasporti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA