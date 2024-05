Ufficio stampa Provincia Bolzano, s'insedia nuova direttrice

Margit Piok, nuova direttrice e caporedattrice dell'Ufficio stampa della Provincia, ha assunto da oggi iul suo incarico.

La giornalista Margit Piok era a capo della redazione del comprensorio Val d'Isarco/Alta Val d'Isarco del quotidiano "Dolomiten" dal 2006. In precedenza, aveva maturato diversi anni di esperienza giornalistica presso vari media della Germania meridionale.

La quarantanovenne di Bressanone succede a Guido Steinegger, che è stato caporedattore dell'Ufficio stampa da giugno 2019 allo scorso mese di aprile. Sotto la direzione di Steinegger, durante la pandemia l'Ufficio stampa ha istituito un servizio di streaming per le conferenze stampa della giunta provinciale, servizio apprezzato e molto utilizzato anche attualmente.

L'Ufficio stampa ha inoltre ampliato in modo significativo la comunicazione diretta attraverso i canali social della Provincia e ha rafforzato il media mix con la re-introduzione della rivista della Provincia, ribattezzata "nёus".



