Steger (Svp), 'partito di raccolta necessario anche in futuro'

"Il partito di raccolta continuerà a essere indispensabile anche in futuro se non vogliamo una politica polarizzante. Non ci concentreremo sull'ideologia, ma sul bilanciamento degli interessi, sul rispetto delle opinioni altrui e sul mantenimento della nostra società". Lo ha dichiarato il deputato della Suedtiroler Volkspartei, Dieter Steger, che sabato, a Merano, sarà eletto segretario politico ('Obmann') dal congresso del partito sudtirolese.

"Solo attraverso il compromesso politico potremo mantenere la pace sociale e garantire la prosperità della nostra terra.

Questo è il Dna della Svp", ha aggiunto Steger, atteso nel suo futuro ruolo di guida della stella alpina dal difficile compito fra le diverse anime del partito di raccolta.



