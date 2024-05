Sabato cambio di guardia ai vertici della Südtiroler Volkspartei

La Südtiroler Volkspartei sabato al Kursaal di Merano lancia la campagna elettorale in vista delle europee, ma soprattutto sancisce il cambio di guardia ai suoi vertici: dopo dieci anni Philipp Achammer lascia la segreteria a Dieter Steger. Il passaggio durante il congresso straordinario, con l'annunciata presenza del ministro degli esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani, avviene in un momento delicato per il partito, segnato da un calo di consensi e da conflitti interni.

La Südtiroler Volkspartei è il partito più longevo del parlamento italiano. Nessun'altra formazione politica negli ultimi 80 anni non ha mai cambiato nome e simbolo, la stella alpina. La maggioranza assoluta, con la quale regnava una volta nella Provincia autonoma, ormai però è solo più un lontano ricordo.

L'assessore provinciale Achammer aveva appena 28 anni, quando nel 2014 assunse la guida della Volkspartei. Le sue capacità di mediazione però non sono sempre bastate per tenere unita la Svp, che come partito di raccolta dei sudtirolesi racchiude diverse anime, da quella conservatrice a quella liberale-socialdemocratica. Non hanno di certo aiutato alcuni scandali che hanno scosso l'Alto Adige, come quello sul trasporto pubblico locale.

Spetta ora al deputato 59enne Steger il difficile compito di traghettare la Svp, mentre praticamente tutti i partiti popolari in Europa sono in affanno e le destre avanzano. Il bolzanino dovrà anche ricucire i rapporti di alcuni esponenti del partito e il governatore Arno Kompatscher. Steger è infatti considerato uomo del dialogo che "parla con tutti".

Il congresso darà anche il via alla campagna elettorale in vista delle europee dell'8 e 9 giugno. L'europarlamentare uscente Herbert Dorfmann si ripresenta grazie a un apparentamento con Forza Italia, come già avvenuto nel 2019. A sostegno di questa alleanza all'interno del Ppe a Merano è atteso il ministro degli esteri e segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA