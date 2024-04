Primo soccorso, progetto pilota in venti scuole elementari

Nessuno è troppo piccolo per prestare il primo soccorso. I bambini di circa 20 scuole elementari dell'Alto Adige lo stanno sperimentando nell'ambito di un progetto pilota organizzato dalla Croce Bianca e dalla direzione provinciale dell'Istruzione tedesca.

Mentre i contenuti teorici vengono trattati con un libro, i soccorritori della Croce Bianca sono responsabili delle sessioni pratiche in classe. La base del concetto di insegnamento è un pacchetto di libri sviluppato dalla Croce Bianca insieme all'autrice Isabell Halbeisen e promosso dalla direzione dell'Istruzione tedesca. Il pacchetto comprende un libro di base, libri di lavoro individuali per ogni livello scolastico e un libretto di soluzioni per gli insegnanti.

"Il nostro obiettivo è far conoscere ai bambini le misure di primo soccorso più importanti. A questa età, i bambini non sono solo curiosi, ma anche estremamente ricettivi a questi contenuti", spiega il presidente Alexander Schmid. Il pacchetto di libri fornisce una guida pedagogicamente valida per l'insegnamento della materia. Gli insegnanti possono prepararsi utilizzando il libretto delle soluzioni per poi lavorare sugli obiettivi di apprendimento attraverso brevi letture ed esercizi da svolgere con gli alunni.



