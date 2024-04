Kompatscher, valori costituzionali vanno vissuti quotidianamente

"Io sono sono sempre convintissimo e alle celebrazioni del 25 aprile ci sarò. Forse il mondo sta cambiando, e ora più che mai le cose bisogna non solo dirle ma viverle quotidianamente". Così, in conferenza stampa, il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, rispondendo a una domanda sulle posizioni prese da alcuni esponenti di Fratelli d'Italia del Trentino Alto Adige e dei Süd-Tiroler Freiheit, che nei giorni scorsi hanno annunciato l'intenzione di non partecipare alle iniziative per l'anniversario della Liberazione.

"Forse quello che davamo per scontato oggi è messo in dubbio: parlo dei valori della democrazia, della libertà, della non discriminazione. Cioè i valori scritti nella Costituzione che è nata dall'antifascismo", ha specificato Kompatscher.

Il governatore altoatesino ha poi precisato che i valori costituzionali trovano "ampio spazio nel programma di coalizione".

"Io non parlo solo per me - ha quindi concluso Kompatscher - ma anche per il mio partito, nato dalle ceneri di quello che è successo prima e fondato da gente tornata dai campi di concetramento. Non intervengo su quanto detto dai colleghi e penso che abbiamo tempo ancora per chiarire le proprie posizioni".



