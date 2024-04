Femminicidio di Silandro, contestata la premeditazione

La Procura della Repubblica di Bolzano ha depositato l'avviso di conclusione delle indagini per la morte di Celine Frei Matzohl, la ventenne uccisa la sera del 12 agosto 2023 con nove coltellate e trovata senza vita la mattina dopo nell'appartamento dell'ex compagno, Omer Cim, in via Molini a Silandro. L'ipotesi di reato a carico di Cim, 28 anni, è di omicidio volontario aggravato dal fatto di avere avuto una relazione sentimentale con la vittima e dalla premeditazione. La Procura contesta inoltre il reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, "poiché subito dopo l'omicidio, a bordo di un'autovettura, disobbediva all'intimazione di fermarsi da parte di un carabiniere, dirigendosi a forte velocità verso di lui e costringendolo a spostarsi per non essere investito, cagionandogli con tali modalità una lesione alla mano". Cim era stato arrestato a Curon, dopo che i militari avevano sparato alle ruote della sua macchina. Infine, la Procura ipotizza anche il reato di percosse e minacce aggravate nei confronti di Matzohl per un episodio avvenuto a giugno e che la giovane aveva denunciato.



