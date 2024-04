Salone del Libro, Corona e De Luca alla Sala della montagna

È confermata anche per quest'anno la "Sala della Montagna" al Salone del Libro di Torino. Si tratta - informa una nota - di un luogo specifico dedicato alla narrazione e alla cultura delle "terre alte", realizzato grazie alla partnership con Trentino marketing, che è stato proposto per la prima volta l'anno scorso. La programmazione scientifica della "Sala della Montagna" è curata da Montagna Libri, rassegna editoriale del Trentino film festival, in collaborazione con il Premio Itas del Libro di Montagna, che presenterà i vincitori dell'edizione 2024.

Tra gli ospiti ci saranno nomi di spicco come Mauro Corona, Erri De Luca, Matteo Righetto, Enrico Camanni, Franco Micheli, Massimiliano Ossini. Oltre a loro, spazio anche a protagonisti dell'alpinismo come il climber Stefano Ghisolfi, l'himalaysta Alex Txikon e Nasim Eshqi, climber iraniana protagonista del movimento per i diritti civili.

Gli appuntamenti con la "Sala della Montagna" partiranno giovedì 9 maggio alle 10.45 con la presentazione di "Le ossa della terra. Primo Levi e la montagna" (Museo nazionale della montagna), che racconta il legame di Levico con le terre alte attraverso il contributo di otto autori. Interverranno Daniela Berta, Mario Montalcini, Roberta Mori e Guido Vaglio, moderati dallo scrittore Enrico Camanni.



