Volksbank, utile netto a 101 milioni e dividendi per 32 milioni

Utile netto di oltre 101 milioni di euro e dividendi per 32 milioni di euro, pari a 67 centesimi per azione (nel 2023 era 62 centesimi). Sono i numeri emersi dall'assemblea di Volksbank a Bolzano, a cui hanno partecipato circa 600 soci. Per incrementare la liquidità delle azioni della banca sulla piattaforma di negoziazione Vorvel, l'Assemblea ha inoltre conferito al Fondo acquisto azioni proprie 3,5 milioni di euro di provvista, in modo che la società terza indipendente incaricata continui a supportare la liquidità tra ottobre 2024 (quando scade la delibera assunta nell'Assemblea 2023) ed il 30 settembre 2025, attraverso acquisti al prezzo di mercato.

L'Assemblea ha anche approvato la proposta di procedere, tra settembre e ottobre 2024, all'assegnazione gratuita ai soci delle azioni Volksbank nel rapporto di 1 azione ogni 30 azioni detenute. Al prezzo di contrattazione attuale, pari a 8,96 euro per azione, con l'assegnazione gratuita si distribuirebbero 1,65 milioni di azioni per un controvalore di circa 15 milioni di euro (pari a circa 30 centesimi per azione detenuta).

Deliberato anche l'aggiornamento del Regolamento che disciplina il limite al cumulo degli incarichi che possono essere detenuti in società terze contemporaneamente con il mandato di sindaco presso la banca. "Siamo estremamente soddisfatti dei risultati che la banca ha registrato nel 2023.

Sommati ai già ottimi bilanci 2021 e 2022 ha cumulato nel triennio 247 milioni di utile dopo le imposte (con una media di oltre 82 milioni di euro all'anno). La banca è in grado di remunerare i propri soci con oltre 50 milioni di euro: 32 in dividendi, 15 con l'assegnazione gratuita di 1 azione ogni 30 possedute ed il continuato sostegno alla liquidità del titolo per 3,5 milioni di euro. Nel complesso è un pacchetto di oltre 1 euro per azione detenuta, con un rendimento a due cifre", ha detto il presidente del cda, Lukas Ladurner.



