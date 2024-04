Operazione dei carabinieri, tre arresti per tentata rapina

Mercoledì 17 aprile i carabinieri del Nucleo investigativo e quelli delle Compagnie di Egna, Brunico e Bolzano hanno arrestato 3 soggetti di nazionalità albanese, di cui uno residente in Alto Adige, per tentata rapina. I carabinieri di Brunico, grazie al dispositivo messo in atto dalla Compagnia - che da giorni aveva predisposto servizi finalizzati al contrasto dei reati predatori con particolare riferimento ai furti in abitazione - sono intervenuti in un'abitazione di Brunico. A dare l'allarme il proprietario, che nel rincasare aveva sorpreso 2 persone, probabilmente entrate dopo aver rotto una finestra, intente a rubare . Vistisi scoperti - precisa una nota dell'Arma - i ladri sono scappati in compagnia di un terzo complice. Uno dei due ladri è stato bloccato dal proprietario e ne è seguita una breve colluttazione. I tre sono comunque riusciti ad allontanarsi senza però rubare nulla.

I carabinieri sono riusciti a ricostruire il percorso di fuga effettuato dai ladri così da poter meglio orientare le pattuglie presenti sul territorio. In particolare, venivano allertate le Compagnie di Bolzano e di Egna oltre al personale del Nucleo investigativo per un totale di circa 25 uomini in divisa e borghese i quali, in perfetto coordinamento tra di loro, riuscivano a monitorare la fuga dei tre scoprendone il rifugio, un residence della zona.

Gli investigatori dell'Arma, a questo punto, hanno fatto irruzione nella stanza e hanno arrestato i tre rapinatori. Nel corso della perquisizione i militari hanno trovato e sequestrato 1.000 euro in contanti e un orologio, probabilmente rubati, oltre a vari strumenti da effrazione, alcuni smartphone e l'autovettura utilizzata per commettere la tentata rapina. I 3 arrestati, al termine delle operazioni, sono stati portati in carcere a Bolzano. Venerdì 19 aprile, nel corso della udienza, gli arresti sono stati tutti convalidati e per i 3 è stata disposta la permanenza in carcere. Il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Raffaele Rivola, ha elogiato la prontezza dei propri collaboratori



Riproduzione riservata © Copyright ANSA