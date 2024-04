Periti industriali Trentino, impegnati per risparmio energetico

"La categoria è uscita bene dalla pandemia e nonostante la fine del superbonus è impegnata sui fronti del rinnovamento e risparmio energetico". A dirlo il presidente dell'Ordine dei periti industriali della provincia di Trento Gabriele Cassietti, che in occasione dell'assemblea annuale ha spiegato anche quali sono le sfide future. "Esprimo soddisfazione per i nuovi iscritti all'albo - ha detto - e qualche preoccupazione in merito al minore interesse dei giovani verso le professioni tecnico ingegneristiche, considerando che dal prossimo anno l'accesso all'Ordine dei periti industriali prevede non più il diploma di scuola tecnico scientifica ma il titolo accademico triennale o la laurea professionalizzante. Su questo siamo sempre in dialogo con l'università trentina e con la politica".

Il bilancio del 2023 è stato chiuso con 325.840 euro. Sono stati accolti - si legge in una nota - 25 nuovi iscritti all'Ordine che, ha spiegato il presidente, "nonostante la tendenza alla diminuzione si mantiene sopra i mille iscritti: precisamente 1016, con 25 nuovi ingressi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA