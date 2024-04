Itas Mutua: Consoli, 'lascio una compagnia solida'

"Sono stati tre anni di lavoro intenso, a volte complicato, ma di grande soddisfazione. Lascio nelle mani di chi verrà dopo di me un'azienda con numeri in ordine, patrimonio in crescita, indici di solidità più che rassicuranti e centrale nel sistema economico trentino. Ma ciò che più mi sta a cuore è che Itas Mutua, oggi, è composta da un capitale umano che ha ritrovato coesione, fiducia e voglia di lavorare insieme verso ambiziosi obiettivi comuni". Lo ha detto il presidente uscente di Itas Mutua Giuseppe Consoli, che oggi ha salutato i componenti del cda della compagnia. Il prossimo 26 aprile, in occasione dell'Assemblea generale, verranno rinnovate le cariche.

Tra il 2020 e il 2023 - si legge in una nota - la raccolta premi è passata da 744 milioni di euro a 843 milioni. Nello stesso periodo il patrimonio della compagnia è cresciuto del 24% (da 365 a 452 milioni), mentre la solvency ratio del Gruppo è salita dal 148% del 2018 al 223% del 2023, più del doppio del minimo richiesto da Ivass per operare nel mercato assicurativo.

Insieme a Consoli, altri due consiglieri hanno raggiunto i limiti di mandato e non potranno ricandidarsi: si tratta del vicepresidente Alexander von Egen e del consigliere Giancarlo Bortoli. "All'Assemblea generale del 26 aprile - ha spiegato Consoli - si presenterà una sola lista che ha raccolto oltre l'80% dei consensi dei delegati. La lista è composta in larga da parte dai membri del cda uscente, a testimonianza della continuità di impostazione che guiderà la prossima governance.

Al posto dei tre consiglieri uscenti entreranno tre nomi di assoluto spessore professionale e tecnico: l'ex vice presidente della Corte costituzionale, la professoressa Daria de Pretis, l'ex presidente di Pensplan centrum Gottfried Tappeiner e la professoressa Paola Inverardi, rettrice del Gran Sasso Science Institute".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA