Il premio Paul Flora 2024 va a Linda Jasmin Mayer

L'artista meranese Linda Jasmin Mayer è la vincitrice del premio Paul Flora 2024. La cerimonia di consegna si terrà il 17 settembre al Taxispalais di Innsbruck in presenza dell'assessore provinciale alla Cultura tedesca Philipp Achammer e al presidente del Tirolo Anton Mattle. Il premio di 10 mila euro viene assegnato annualmente dal 2010 in memoria dell'artista Paul Flora dalla Provincia autonoma di Bolzano e dal Land Tirolo.

"Il premio Paul Flora rappresenta un importante riconoscimento per le arti visive contemporanee", ha dichiarato il presidente del Tirolo Anton Mattle, "perché non solo la conservazione del nostro ricco patrimonio culturale, ma anche la promozione del nuovo è un impegno cardine della politica culturale. L'assegnazione del premio è inoltre un'occasione per rafforzare la cooperazione culturale transfrontaliera e la promozione di giovani artisti del Tirolo e dell'Alto Adige. Mi congratulo con Linda Jasmin Mayer per il prestigioso riconoscimento e ringrazio la giuria per la selezione", ha aggiunto il presidente Mattle.

A decidere l'assegnazione la giuria composta da Sabine Gamper (storica dell'arte e curatrice altoatesina), Nina Tabassoni (direttrice del Taxispalais di Innsbruck) e Andreas Flora (famiglia Flora).

"Con questo premio ricordiamo il lavoro, la creatività e l'impegno di Paul Flora nel promuovere i giovani artisti. È su quelle basi che si fonda la nostra lunga e comprovata collaborazione transfrontaliera", ha affermato l'assessore provinciale Philipp Achammer.

"Linda Jasmin Mayer è conosciuta sulla scena artistica. Le sue opere sono già state esposte in diverse mostre in Italia e all'estero e ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Con il Flora 2024 vogliamo premiare i suoi lavori che vanno dalla videoarte alle installazioni con aspetti scultorei, volti all'esplorazione di tematiche come la migrazione, l'alienazione sociale e il rapporto uomo-natura", ha concluso Achammer.



