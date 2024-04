Polizia, 6.397 gli interventi sulle piste da sci in Trentino

Sono stati complessivamente 6.397 gli interventi effettuati degli agenti della Polizia di Stato sulle piste da sci del Trentino nell'ultima stagione invernale.

I dati sono stati diffuso dalla Questura di Trento al termine la stagione invernale 2023-24.

Gli agenti di Polizia era impegnati 18 comprensori sciistici della provincia. Le sanzioni sono state 205, in linea con quelle registrate nel corso della scorsa stagione. Nella maggior parte dei casi (108) sono riconducibili alla violazione delle norme inserite nel nuovo codice sulle piste da sci, mentre 86 sono state comminate per l'assenza dell'assicurazione obbligatoria.

Solo undici, invece, quelle comminate a persone in condizione di ebrezza alcolica, mentre cinque sanzioni hanno riguardato l'esercizio abusivo della professione di maestro di sci.

L'attività di controllo sulle piste ha portato inoltre a quattro denunce in stato di libertà per furto e ricettazione di attrezzatura sciistica, una per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, una per sostituzione di persona e una per percorse all'interno di una cabinovia.

In un caso di malore, gli agenti hanno percorso 75, chilometri in meno di 7 minuti, stabilizzando le condizioni di salute dell'uomo fino all'arrivo dell'elisoccorso.

La Questura di Trento a inizio stagione aveva realizzato, con la collaborazione di Trentino Marketing, un apposito depliant multilingue contenente le regole di comportamento per sciatori e snowboarder.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA