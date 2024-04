Fiab, Bolzano si è confermata 'Comune Ciclabile'

Anche quest'anno la Città di Bolzano si è confermata, per la 6a volta consecutiva, "Comune Ciclabile" con 5 Bike Smile, il massimo della valutazione per l'impegno nella promozione e nella realizzazione di infrastrutture e politiche a favore della bicicletta.

L'iniziativa è promossa da FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta).

"Comuni Ciclabili" è il riconoscimento per le città a misura di bicicletta con il quale la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta valuta l'impegno dei territori italiani nel promuovere la ciclabilità come modello di mobilità sostenibile e che, in questi anni, ha coinvolto 180 comuni italiani. Il riconoscimento attribuisce ai territori un punteggio da 1 a 5, assegnato sulla base di un'analisi oggettiva dei molteplici aspetti che interagiscono con la bicicletta quale mezzo di trasporto sostenibile. Le aree di valutazione sono quattro: mobilità urbana (ciclabili urbane/ infrastrutture, moderazione traffico e velocità), governance (politiche di mobilità urbana e servizi), comunicazione & promozione, cicloturismo.

L'Assessorato alla Mobilità del Comune di Bolzano ricorda che in fase di completamento la nuova ciclabile di via Böhler che collegherà quella esistente proveniente da via Merano a quella già realizzata di fronte all'ospedale, nonché in fase di appalto, quella che dall'incrocio tra via Böhler e via Merano proseguirà in direzione Merano fino all'incrocio con via S.

Maurizio. Infine è da poco stato pubblicato il bando per la realizzazione della ciclabile che da dietro le caserme Huber - quartiere Prati di Gries, collegherà via della Mendola - via della Vigna.



