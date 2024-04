Denunciati otto bikers per minacce ed aggressioni

La Questura di Bolzano, a conclusione delle attività investigative e di Polizia Giudiziaria, ha denunciato alla Procura della Repubblica di Bolzano per i reati di violenza privata e minaccia aggravata sei cittadini italiani residenti in Provincia di Bolzano (5 a Laives ed 1 a Bressanone) e due cittadini tedeschi provenienti da Stoccarda -, tutti appartenenti ai gruppi motociclistici degli Hell's Angels e dei Booster.

Gli otto bikers il 30 marzo avevano minacciato un 45enne trentino, appartenente ai "Born Bastards", gruppo di bikers attivo nella Provincia di Verona, mentre si trovava in visita con il figlio di sei anni presso il complesso fieristico di Bolzano. Al fine di proseguire nelle indagini ed identificare l'ultimo biker coinvolto, un cittadino austriaco, sono state interessate le Autorità di Polizia di Vienna.

In considerazione della particolare gravità dell'episodio, il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha emesso i seguenti provvedimenti: un foglio di via obbligatorio con divieto di far ritorno nel Comune di Bolzano per i prossimi 4 anni nei confronti dell'unico denunciato pregiudicato; 7 fogli di via obbligatori con divieto di far ritorno nel Comune di Bolzano per i prossimi 2 anni nei confronti di tutti gli altri, incensurati. Sono stati inoltre sequestrate tutte le armi e le munizioni in possesso di due dei bikers denunciati, complessivamente 9 armi da fuoco, fra le quali fucili a pompa, carabine, pistole semiautomatiche e revolver. Sono anche stati revocati i rispettivi porti d'arma.



