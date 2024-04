Distrugge l'auto della madre dell'amico, ma non ha la patente

I carabinieri di Egna, in Alto Adige, sono intervenuti poco dopo le una di notte a Laives sulla statale del Brennero per una Mazda 2 finita contro il guardrail.

Nei pressi dell'autovettura, fortemente danneggiata, si trovavano due giovani bolzanini, un sedicenne e un diciannovenne che, fortunatamente illesi, hanno dichiarato che alla guida dell'auto vi era un terzo amico, allontanatosi a piedi a seguito dell'impatto.

La versione dei ragazzi è apparsa però fin da subito contraddittoria, tanto che i militari hanno deciso di approfondire il caso: i due, incalzati dalle domande dei carabinieri, alla fine hanno infatti ammesso che alla guida dell'auto, di proprietà della mamma del minore alla quale aveva sottratto di nascosto le chiavi, vi era il più grande dei due, che non aveva però mai conseguito la patente di guida.

Il veicolo è dunque stato posto sotto sequestro amministrativo e al ragazzo è stata contestata l'infrazione di guida senza patente, mentre il minore è stato riaffidato alle cure dei genitori nel frattempo convocati in caserma dai carabinieri a Egna.



