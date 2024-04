Al via la semplificazione per i concerti nei locali in Trentino

Gli esercizi pubblici trentini che intendono proporre spettacoli oppure occasioni di intrattenimento all'aperto per un pubblico inferiore alle cento persone non dovranno più presentare la Scia. È quanto prevedono - si apprende - le nuove linee guida per il settore, presentate nella sede di Confesercenti del Trentino in un incontro riservato agli imprenditori locali.

"È l'inizio di una semplificazione che aspettavamo da tempo.

È il risultato del gran lavoro che ha fatto Confesercenti del Trentino negli ultimi due anni. A livello nazionale, la situazione è a macchia di leopardo, sulle amministrazioni comunali e provinciali si sta muovendo la Confesercenti Nazionale per far applicare la corretta procedura. Noi, in Trentino, finalmente possiamo guardare all'estate più sereni", ha spiegato il presidente di Fiepet Confesercenti del Trentino, Massimiliano Peterlana.

Nei pubblici esercizi possono essere ospitati, senza necessità di Sica, i piccoli spettacoli nei locali interni e negli spazi esterni a condizione che si trattino di eventi di piccola portata (esclusi trattenimenti danzanti e dj-set), non si preveda un biglietto di ingresso, l'afflusso non sia superiore alle cento persone, non si trasformi il locale o i plateatici, il locale sia al livello della strada e il pubblico possa accedere normalmente per le consumazioni.

"Ovviamente - ha tuttavia specificato il dirigente del Servizio di polizia amministrativa provinciale, Marzio Maccani - le indicazioni non modificano in alcun modo l'obbligo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico, di occupazione del suolo pubblico, di diritti d'autore e della normativa prevista dai regolamenti comunali in materia di urbanistica e Polizia locale".

Per gli spettacoli o trattenimenti pubblici che presentano invece caratteristiche rilevanti per la sicurezza è invece necessario presentare una domanda di autorizzazione oppure una Scia.



