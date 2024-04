Via libera a riuso alberghi dismessi per stagionali in Trentino

Il Consiglio provinciale di Trento ha approvato con 33 voti favorevoli e un'astensione il disegno di legge, a prima firma dell'assessore all'urbanistica Mattia Gottardi, sulla residenzialità lavorativa, che prevede il recupero degli alberghi dismessi per garantire l'ospitalità ai lavoratori e collaboratori stagionali.

Il testo prevede la realizzazione di opere temporanee per l'alloggiamento dei lavoratori stagionali del settore agricolo (da rimuovere al cessare entro un termine non superiore a 180 giorni) e il recupero delle strutture ricettive dismesse. Il cambio di destinazione d'uso verrà consentita dal Comune su richiesta degli interessati tramite variante semplificata al Prg, con vincolo di destinazione riferito esplicitamente all'ospitalità dei lavoratori.

Il ddl, che integra la legge provinciale per il governo del territorio del 2015, aggiornando le disposizioni urbanistiche, è stato modificato per superare l'ostruzionismo annunciato dalle minoranze.

Al termine della giornata, l'aula ha iniziato anche il confronto sulle question time, con quattro interrogazioni a risposta immediata. I lavori riprenderanno domani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA