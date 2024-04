Rapina al supermercato, un 32enne arrestato a Rovereto

È stato arrestato in flagranza di reato dai poliziotti della volante della Polizia di Stato il 32enne responsabile di una rapina avvenuta nel pomeriggio di ieri in un supermercato di Rovereto. Il 32enne, noto per altri furti portati a segno in città, è stato inizialmente allontanato dal responsabile del supermercato, in cui era entrato in forte stato di agitazione. Uscito dal negozio, il 32enne ha tirato un sasso sulla porta scorrevole in vetro e ha danneggiato un cestino e la sbarra elettrica del parcheggio. Poco dopo è rientrato nel supermercato con un coltello da cucina e un paio di forbici nascoste nella cinta dei pantaloni, ha rubato una confezione da 10 bottiglie di birra ed è fuggito dal negozio minacciando con le armi una commessa e il direttore dell'esercizio, che ha tentato di fermarlo. Sul posto è intervenuta la volante della Polizia di Stato, che ha arrestato il 32enne per reato di rapina e danneggiamento. Su disposizione della Procura della Repubblica di Rovereto l'uomo è stato poi portato in carcere a Trento.



