Allerta meteo arancione, ritorna la neve in Alto Adige

In Alto Adige, da oggi e fino a mezzogiorno di domani, mercoledì 10 aprile, è previsto il livello arancione nel bollettino di allerta del Centro funzionale provinciale per la zona di Vipiteno e del Brennero.

"Il livello è stato innalzato a causa dell'aumento del potenziale rischio di nevicate attese a fondovalle - spiega Diego Mantovani del Centro funzionale provinciale dell'Agenzia per la Protezione civile - Il livello di allerta arancione (criticità moderata) rappresenta scenari di evento in grado di verificarsi in modo violento e persistente su intere porzioni del territorio".

Nelle prossime ore, l'Alto Adige verrà raggiunto da un fronte freddo, con precipitazioni piovose che assumeranno carattere più diffuso e a tratti di forte intensità, riferisce Philipp Tartarotti dell'Ufficio meteorologia e prevenzione valanghe.

Contemporaneamente è previsto un abbassamento del limite delle nevicate sotto i 1.500 metri. Domani, in mattinata, pioverà e nevicherà ancora abbondantemente, con la neve in calo al di sopra dei 1.000-1.400 metri. A quote più alte, tornerà temporaneamente l'inverno, mentre sul Brennero sono attesi circa 20 centimetri di neve fresca.

"Poiché su alcune strade e sull'Autostrada del Brennero è prevedibile la presenza di neve, invitiamo tutti gli utenti della strada ad adeguare alle condizioni meteo l'equipaggiamento dei loro veicoli e la loro condotta sulle strade, dove è necessario prestare grande attenzione", sottolinea il direttore dell'Agenzia per la Protezione civile Klaus Unterweger.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA