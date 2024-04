Sciopero del settore privato anche in Trentino giovedì 11 aprile

Lo sciopero dei lavori dei comparti privati indetto da Cgil e Uil si svolgerà anche in Trentino giovedì 11 aprile. Lavoratori e lavoratrici incroceranno le braccia per quattro ore. Solo nel comparto edile lo sciopero durerà per l'intera giornata. A partire dalle 10 di giovedì è in programma un presidio sotto il commissariato del Governo di Trento.

"Tra i motivi della protesta c'è la necessità, sempre più impellente, di combattere davvero le morti sul lavoro. A febbraio in Trentino Inail ha registrato 1.451 infortuni sul lavoro di cui tre mortali. Gli infortuni sono cresciuti del 18% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Oltre 300 episodi riguardano stranieri", commentano Cgil e Uil del Trentino in una nota.

I sindacati chiedono di rafforzare le attività di vigilanza e prevenzione, incrementando il personale dei servizi ispettivi, ma anche di assicurare una maggiore formazione ai lavoratori. E sulla patente a punti i due sindacati chiariscono che "serve uno strumento che blocchi le attività alle imprese che non rispettano le norme di sicurezza". In Trentino - sostengono Cgil e Uil - un altro nodo irrisolto rimane quello dei rappresentanti, anche territoriali, dei lavoratori per la sicurezza. A livello nazionale emerge invece la richiesta di ridurre la tassazione sul lavoro dipendente e sui pensionati, di tassare le rendite e di contrastare l'evasione.



