Passante blocca ladro di cellulare a Bolzano

I carabinieri di Bolzano sono intervenuti per il furto di un telefonino in via Renon. Una signora di 75 anni, aveva appoggiato il cellulare su un muretto esterno e una passante l'ha preso dandosi poi alla fuga verso via Pascoli, inseguito a fatica dall'anziana vittima.

Un cittadino ghanese che si trovava nei paraggi, ha notato la scena ed udite le grida di aiuto della donna, subito si è messo all'inseguimento del ladro, riuscendo a fermarlo dopo pochi metri. Nel frattempo è giunta sul posto una volante, allertata da un altro passante, intervenuto in ausilio del primo per bloccare definitivamente il malfattore e recuperare il cellulare dell'anziana. L'uomo un cittadino tunisino di 39 anni è stato arrestato. "Quello al quale abbiamo assistito rappresenta un bell'esempio di altruismo dimostrato da due persone che, in occasione di un odioso episodio delinquenziale commesso ai danni di una signora anziana, avendola vista disperata mentre inseguiva in affanno chi le aveva sottratto il telefono non hanno non hanno esitato ad intervenire per bloccare l'autore del reato", ha evidenziato il Questore Sartori.



