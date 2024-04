Tajani, 'con la Svp stiamo parlando'

"Con la Svp stiamo parlando.

Intanto abbiamo fatto un accordo con i sindaci civici, che abbiamo portato a casa oggi. Ci sono il sindaco di Imperia Claudio Scajola, il sindaco di Venezia Brugnaro, il sindaco di Arezzo Ghinelli e il sindaco di Fiumicino Baccini. Sono personalità che guidano amministrazioni civiche che si riconoscono nel popolarismo europeo e che hanno deciso di sostenere un progetto comune a Forza Italia. Questo accordo verrà arricchito dalla presenza di altri sindaci e leader del mondo civico e questo permetterà di rafforzare l'anima popolare del prossimo Parlamento europeo e anche nel nostro Paese": così il ministro degli esteri nonché segretario di Forza Italia, Antonjo Tajani, oggi a Bolzano per l'inaugurazione della nuova sede del partito e per la giornata del tesseramento di Forza Italia.

"La nostra squadra è molto forte, Matteo Gazzini sta facendo un straordinario lavoro, faremo delle liste molto competitive", ha continuato Tajani che si è detto "sicuro che ci saranno due deputati del Nordest. Occorre dare forza al popolarismo in europeo", ha continuato Tajani. "Dopo l'accordo con i sindaci civici, vedremo come andrà l'accordo con Noi Moderati, poi vedremo se ci sarà un accordo con l'Svp come c'è stato in passato. In tal caso non è che si farà una lista unica, ognuno correrà con la propria lista, la lista di Forza Italia per il nordest e la lista Svp. Se ci sarà un accordo i voti si sommeranno e dalla somma di voti si deciderà quanti parlamentari verranno eletti", ha spiegato Tajani.



