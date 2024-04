Centro sportivo di Caldes intitolato ad Andrea Papi

Il centro sportivo di Caldes porterà il nome di Andrea Papi che, il 5 aprile 2023, a soli 26 anni ha perso tragicamente la vita a causa dell'orsa JJ4. Lo ha stabilito il Consiglio comunale guidato dal sindaco Antonio Maini, in una seduta straordinaria convocata a Castel Caldes nel primo anniversario della morte. Un provvedimento a testimonianza della volontà della comunità locale e dell'intero Trentino di rimanere unita, anche nel guardare oltre la tragedia che ha segnato per sempre la famiglia e questa terra.

All'appuntamento hanno voluto essere presenti - accanto ai genitori di Andrea Papi, Franca e Carlo, alla sorella Laura e alla fidanzata Alessia - i rappresentanti istituzionali di vario livello con il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, gli assessori provinciali Roberto Failoni e Giulia Zanotelli, il presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini, il vicepresidente del Consiglio delle autonomie locali Michele Cereghini, i presidenti delle Comunità delle Valli di Sole e Non (rispettivamente Lorenzo Cicolini e Martin Slaifer Ziller) e una nutrita rappresentanza dei sindaci delle Valli del Noce, oltre al direttore generale della Provincia Raffaele De Col e al dirigente generale del Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna Stefano Fait.

La seduta è stata introdotta dal responsabile dell'Ufficio stampa Giampaolo Pedrotti. "Abbiamo voluto intitolare il centro sportivo ad Andrea Papi, che da sempre aveva dimostrato grande impegno in favore della propria comunità; per lui lo sport era un obiettivo di formazione professionale, oltre che un sogno di vita" ha spiegato il sindaco Maini, evidenziando come l'Amministrazione comunale abbia voluto rendere perpetua la memoria di Papi.

Dopo l'approvazione della delibera di intitolazione del centro sportivo ad Andrea Papi, un applauso e un minuto di silenzio sono stati tributati alla giovane vittima. In serata, la chiesa di Caldes ha accolto la comunità locale per la messa in suffragio di Andrea celebrata dal parroco, don Renato Pellegrini.



