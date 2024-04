In Trentino 1.500 giovani impegnati per 'Con le mani in pasta'

La raccolta di viveri e di materiali di prima necessità portata avanti dagli oratori, "Con le Mani in pasta", torna domani in tutta la diocesi di Trento.

Sono coinvolti nell'attività un centinaio di gruppi e almeno 1.500 giovani volontari che vengono coordinati dalla Caritas, dalla Pastorale giovanile e dall'associazione Noi.

I giovani - informa una nota - saranno impegnati nell'attività di raccolta all'ingresso dei supermercati fin dalle prime ore del mattino. Alcuni gruppi busseranno anche alle porte delle abitazioni per raccogliere pasta, scatolame e altri alimenti non deperibili. Quanto raccolto sarà destinato a persone e famiglie seguite dalla Caritas, dal Banco alimentare e da Trentino solidale, ma soprattutto da alcune associazioni che in ogni paese si occupano di chi è in difficoltà.

La raccolta è nata dieci anni fa in Vallagarina e si è poi diffusa in tutta la diocesi di Trento. I volontari saranno riconoscibili per l'inconfondibile maglietta azzurra con la stampa dell'impronta di tante mani intrecciate.



