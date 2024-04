Ciclismo: torna il Tour of the Alps sulle strade dell'Euregio

Al via il Tour of the Alps, la gara ciclistica a tappe simbolo della cooperazione dell'euroregione alpina in programma tra il 15 al 19 aprile sulle strade di Tirolo, Alto Adige e Trentino. L'evento prenderà il via da Egna, in Alto Adige, per concludersi a Levico Terme, in Trentino. Per l'occasione - si apprende - è prevista una copertura mediatica straordinaria, con dirette di due ore al giorno in oltre cento Paesi.

Nato nel 2017 quale erede del Giro del Trentino, il Tour of the Alps coinvolge 18 compagini sportive, di cui nove appartenenti alla categoria Uci World Tour, sette formazioni di categoria Professional, assieme alla nazionale austriaca e alla squadra Continental giapponese Jcl Team Ukyo, fondata dall'ex pilota di Formula uno, Ukyo Katayama.

Fra gli atleti di punta annunciati, ci sono il francese Romain Bardet (Dsm-Firmenich) e il gallese Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers), che si sono aggiudicati rispettivamente le edizioni 2022 e 2017. Tra le fila della Ineos ci sarà anche Filippo Ganna, a cui si aggiungono, tra i campioni italiani, Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious), Filippo Zana (Jayco-Alula) e Giulio Pellizzari (Vf Group-Bardiani). Saranno della partita anche l'australiano Ben O'Connor (Decathlon Ag2r), il tedesco Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), il britannico Hugh Carthy (EF Education Easy-Post) e lo spagnolo Juan Pedro Lopez, il capitano della Lidl-Trek.

"Il Tour of the Alps rappresenta uno di quei progetti in cui turismo e sport combaciano negli obiettivi, negli intenti e nella passione di organizzare eventi. Non va poi dimenticato il grande ruolo del volontariato, non soltanto per gli eventi ma anche nelle società sportive giovanili, grazie ai quali i nostri ragazzi conoscono e crescono nella passione per lo sport", ha detto la vicepresidente e assessore allo sport della Provincia Autonoma di Trento, Francesca Gerosa in occasione delle presentazione del tour a Levico Terme.



