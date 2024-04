'Perfetti sconosciuti' di Genovese al Teatro sociale di Trento

Paolo Genovese con il suo "Perfetti sconosciuti" conclude la Stagione del Teatro Sociale programmata dal Centro servizi culturali Santa Chiara di Trento. Lo spettacolo andrà in scena giovedì 4 e venerdì 5 aprile (ore 20.30), sabato 6 aprile (ore 18) e domenica 7 aprile (ore 16).

Si tratta di un adattamento dell'omonimo film, che è stato tra l'altro vincitore del David di Donatello e dei Nastri d'argento.

Il cast è composto da Dino Abbrescia, Alice Bertini, Marco Bonini, Paolo Calabresi, Massimo De Lorenzo, Anna Ferzetti e Astrid Meloni.

Sono protagoniste della commedia quattro coppie di amici che si confrontano durante una cena attraverso il gioco della verità, mettendo i propri cellulari sul tavolo e condividendo messaggi e telefonate. Scoprono così di essere di "perfetti sconosciuti" gli uni agli altri.

"La scelta di portare questo film a teatro deriva dalla stessa sceneggiatura, con sette persone a tavola e un posto vuoto", ha spiegato Paolo Genovese in un'intervista con Maura Sesia pubblicata sulle pagine de La Repubblica Torino. "Non era casuale, quel posto lo immaginavo per lo spettatore che si sarebbe idealmente seduto e avrebbe partecipato alla cena. E poi ho pensato a cosa avrebbero provato gli spettatori di una platea, se avessero riempito loro quel posto vuoto. Ero curioso di capire le sensazioni differenti, ne è sbocciato uno spettacolo molto coinvolgente".

Venerdì 5 aprile alle 18, nel Foyer del Teatro Sociale, il direttore della Fondazione museo storico del Trentino Giuseppe Ferrandi incontrerà il cast dello spettacolo.



