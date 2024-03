Sinner, sono un altro giocatore rispetto ad un anno fa

"Mi sentivo benissimo sul campo oggi, sono davvero contento per come è andata. Lui ha fatto tanti errori e io ne ho approfittato". Così Jannik Sinner dopo la netta vittoria su Daniil Medvedev in semifinale a Miami. "Mi aspettavo una partita durissima e se mi avesse fatto il break a inizio partita sarebbe stata una gara diversa. Vedremo come andrà domenica". Sconfitto un anno fa in finale dal russo, Sinner ha detto che ora si sente "un giocatore e una persona molto diversa. La notte prima non ero riuscito a dormire. Ora gestisco meglio queste situazioni e spero di giocare bene la finale. Se vinco bene, se no avrò altre occasioni".



