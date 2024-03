Frontale sulla Ss237 a Saone, muore un 20enne

Un operaio del 2004 ha perso la vita in un incidente frontale tra un furgone e un tir lungo la strada statale 237 a Saone, frazione del comune di Tione.

Secondo le prime ricostruzioni il furgone avrebbe invaso la corsia del camion, che avrebbe cercato invano di evitare la collisione.

Un altro operaio, un 17enne che si trovava sul furgone, è stato portato in elicottero in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento. Anche il conducente del tir è stato portato all'ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri Riva del Garda, i soccorsi sanitari e la polizia locale di Tione.



