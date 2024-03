A Trento 36 controlli e un arresto

La Questura di Trento ha identificato 36 persone nel corso delle ultime attività di contrasto alla criminalità diffusa, allo spaccio di stupefacenti e alle situazioni di degrado nel centro della città. Di queste 30 persone provengono da Paesi al di fuori dell'Unione europea.

Delle 36 persone identificate, 17 (di cui 15 extracomunitarie) hanno precedenti penali.

I controlli hanno portato all'arresto di un 37enne di origini nigeriane regolare sul territorio nazionale ma con numerosi precedenti penali, attualmente sottoposto al provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il 37enne è stato trovato in piazza della Portella con l'aiuto dell'unità cinofila della Guardia di finanza. È stato fermato mentre si trovava in possesso di sei pezzi di hashish avvolti in cellophane trasparente, per un totale di 94,7 grammi di sostanze stupefacenti. È stato arrestato con l'aiuto della volante e del Reparto prevenzione crimine della polizia di Stato e verrà trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito in direttissima che si svolgerà domani.

È stata fermata perché trovata in possesso di 6,90 grammi di hashish anche una persona di origini pakistane, senza precedenti penali e in attesa della risposta per la richiesta di protezione internazionale. Le è stata contestata la violazione dell'articolo 75 del Testo unico sulla droga.

Sono stati controllati - fa sapere la Questura di Trento - anche tre esercizi pubblici.



