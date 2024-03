Nel corso del suo viaggio istituzionale a Roma, il vicepresidente della Provincia e assessore alla scuola italiana, Marco Galateo, ha incontrato anche il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Numerosi i temi affrontati nel corso del cordiale incontro: formazione e aggiornamento del personale docente, presìdi territoriali di psicologi a supporto delle scuole, lotta al bullismo e al cyberbullismo, garanzia di accesso alle principali piattaforme ministeriali.

Galateo, accompagnato dal sovrintendente scolastico Vincenzo Gullotta, ha portato alla conoscenza del ministro le diverse istanze per le quali il Dipartimento Istruzione e Formazione italiana si sta adoperando per garantire una ricca offerta formativa per tutte le studentesse e gli studenti, nonché un piano di formazione ed aggiornamento delle docenti e dei docenti, in linea con le indicazioni ministeriali.

"Esistono questioni che non possono più attendere" ha esordito il vicepresidente Galateo. "Ritengo doveroso che i nostri insegnanti possano, ad esempio, accedere liberamente alle piattaforme di formazione nazionali e possano riuscire a ricevere ogni tipo di supporto, anche economico, per approfondire tematiche specifiche e partecipare ad attività di qualificazione delle competenze professionali. Voglio quindi comprendere quali azioni amministrative intraprendere per attivare, anche in provincia di Bolzano, la Carta del Docente e superare gli ostacoli burocratici per l'accesso ai sistemi nazionali di aggiornamento", ha rimarcato Galateo.

"Arricchire il know-how della scuola altoatesina è uno dei nostri principali obiettivi", - ha rimarcato il sovrintendente scolastico Vincenzo Gullotta. "Al ministro abbiamo sottolineato l'importanza per gli studenti di vivere con benessere l'esperienza scolastica, illustrando le azioni più utili da mettere in atto per aiutare gli studenti a trascorrere serenamente le loro giornate a scuola". L'occasione ha permesso alla delegazione di presentare al ministro Valditara la app "BattBull", progettata da alcuni allievi del Polo Economico Battisti per aiutare gli insegnanti ad agire tempestivamente e con decisione a tutela delle vittime in casi di discriminazione e violenza. La giovane delegazione del Battisti, accompagnata dal dirigente Marco Fontana e da alcuni docenti tutor, ha illustrato il progetto che li ha condotti allo sviluppo dell'app, ricevendo l'apprezzamento del ministro Valditara.

"Far emergere queste eccellenti buone pratiche è un compito a cui credo fermamente", ha commentato Galateo. "La scuola italiana è già molto sensibile a queste tematiche, ma le azioni da intraprendere devono diventare ancora più incisive. Puntare su un sistema educativo che sia inclusivo e promuova la cultura del rispetto, della gentilezza e del benessere è un impegno che deve riguardare ciascuno di noi", ha concluso il vicepresidente della Provincia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA