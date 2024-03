Premiati a Trento i giornalisti over 40 e i nuovi professionisti

Sono stati 24 i giornalisti che quest'anno sono stati premiati per i 40 anni di iscrizione all'Albo e 11 i nuovi professionisti che sono entrati nella grande famiglia (1833 gli iscritti) dell'Ordine dei Giornalisti del Trentino Alto Adige Südtirol. Tutto questo in occasione dell'annuale Assemblea di categoria nel corso della quale sono stati anche approvati all'unanimità il conto consuntivo 2023 e il bilancio preventivo 2024 dopo la presentazione delle relazioni del tesoriere e del collegio dei revisori dei conti.

Nell'aprire la giornata il presidente Gianfranco Benincasa ha voluto ricordare quanto sia difficile fare informazione oggi: "un lavoro complesso ma imprescindibile per una democrazia compiuta e completa; per quella libertà di stampa sempre sbandierata da tutti ma sempre meno rispettata. Libertà di stampa che significa anche, non dimentichiamolo mai, responsabilità e competenza da parte nostra".



