OGGI IN ALTO ADIGE

Avvenimenti previsti per martedì 19 marzo in Alto Adige.

BOLZANO.

Sciopero di 24 ore del personale del trasporto pubblico. Sono interessate le linee autobus di Sasa.

BOLZANO - Sede del Comitato in Via Galvani 40/C ore 10:30.

Presentazione della centrale e del numero unico provinciale di CRI.

BOLZANO - Sala rappresentanza consiglio provinciale ore 10:30.

Conferenza stampa Suedtiroler Freiheit su taglio sussidi a migranti criminali.

BOLZANO - Sparkasse Academy (Sala 2) ore 11:00.

Conferenza stampa di presentazione della Primavera a Bolzano: Mercatino di Pasqua, Bolzano In Fiore Arte/Kunstgarten Bozen e Festa dei Fiori".

BOLZANO - Sala stampa di Palazzo Widmann ore 12:30.

Conferenza stampa della giunta provinciale.

BOLZANO - Eurac Research nella Conference Hall, viale Druso 1 ore 14:30.

Conferenza su "IA e scuola: potenzialità e rischi" organizzata da Direzione Istruzione e Formazione italiana organizza, in collaborazione con l'Università di Bolzano.

BOLZANO ore 14:30.

Consiglio provinciale.

BOLZANO - Sala rappresentanza comune ore 17:00.

Tavola rotonda sul libro di Edi Lazzi 'Tanta fatica per nulla.

La regola della precarietà'. Organizzano le categorie Fiom e Nidil della Cgil/Agb e Anpi.

* Alle ore 16.45 punto stampa.

BOLZANO - Centro pastorale ore 18:00.

Presentazione del libro 'Russlands Überfall auf die Ukraine', di Gerhard Mangott.

BOLZANO - Teatro Comunale ore 21:00.

Red Sox, spettacolo di Luca Ravenna.

MERANO - Istituto scolastico "Gandhi" ore 08:30.

Meeting organizzato dall'Associazione La Strada-Der Weg di "Animare-Beseelen" su "Volontariato che si prende cura".



