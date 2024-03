Comune Trento rifinanzia buoni taxi per donne, over75 e disabili

Il Comune di Trento ha deciso di finanziare anche per il 2024 i buoni taxi riservati alle donne, ai residenti con più di 75 anni e alle persone con disabilità.

L'iniziativa, presentata in conferenza stampa, prevede un investimento totale di 50.000 euro, che andranno a finanziare mille buoni da 50 euro ciascuno, metà dei quali riservati alle donne e utilizzabili unicamente nelle fasce orarie notturne.

La distribuzione avverrà a partire da giovedì 21 marzo. Chi ha richiesto e ricevuto il buono nel 2023 senza averlo fruito potrà richiederlo anche per il 2024, salvo disponibilità.

La convenzione tra il Comune e la cooperativa Radio taxi Trento prevede che il buono possa essere usato singolarmente o a scalare, nelle tratte con partenza o arrivo nel territorio comunale e comunque non distanti oltre 50 chilometri dal territorio comunale. I buoni potranno essere richiesti tramite spid sul sito del Comune.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA